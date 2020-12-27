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" للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا " للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

مصراوي Masrawy

03:22 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 46 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 4379 راكبًا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، كوبنهاحن، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل)، و14 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و7 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4379 راكبًا.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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