أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه خضع لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية.

وأضاف محمد بعد استلام كارنيه العضوية، خلال حديث له اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق، وستتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات، ليكون تحت مظلة الدولة، وأن تحكمه الضوابط.

واقترح أمين سر لجنة القوى العاملة إجراء تعديلات على قانون التأمينات في ما يتعلق بالقطاع الخاص، موضحًا أن البعض تضرر من بعض البنود وأن البرلمان دائمًا يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين.

وشدد أمين سر لجنة القوى العاملة على ضرورة التوعية بأي قانون يخص القوى العاملة، موضحًا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد، ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس؛ للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.

يستقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المنتخبين على المقاعد الفردية، وعلى مدار ثلاثة أيام، بإجراءات احترازية ووقائية كاملة؛ حرصًا على سلامة النواب وفقًا لجدول محدد سلفًا: "الأحد 27 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح؛ بإجمالي عدد 90 نائبًا.

ويوم الإثنين 28 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (10) محافظات؛ هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة،كفر الشيخ؛ بإجمالي عدد 108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر؛ فيتم استقبال نواب (12) محافظة، هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء؛ بإجمالي عدد 86 نائبًا.