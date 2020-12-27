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مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد

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مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 27 ديسمبر 2020

مصراوي

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، إنه لم يحسم موقفه بشأن الترشح لرئاسة أي من اللجان؛ سواء أكانت لجنة الصحة أم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف حاتم، عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، اليوم الأحد: مجلس النواب عليه دور كبير في مساندة الشعب والحكومة في مجابهة الظروف الطبية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أن من بين أولويات المرحلة على الجانب التشريعي ما يتعلق بالوسائل الحديثة في التعليم؛ ومن بينها التعليم عن بُعد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وحول موقفه من الإغلاق التام، خصوصًا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: هذا قرار دولة، وعلى حسب المعطيات من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي من أجل الحفاظ على الاقتصاد.

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