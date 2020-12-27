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٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

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٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل ٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

مصراوي Masrawy

03:09 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين ، والتي تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لاحياء أي حفلات للحكم بجلسة ٢٤يناير المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٦٠٩٩٧لسنة ٧٣ قضائية، إن الفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام، فالفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة.

وأضافت الدعوى ان كلمة الفنّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية، على تعريفة فمن ضمن التعريفات أن الفنّ (مهارة – حرفة – خبرة – إبداع – حدس – محاكاة)، إن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب.

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