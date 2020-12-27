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وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة

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وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة

مصراوي Masrawy

03:03 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة تدعم المحافظة بعدة مشروعات لدعم المنظومة الصحية.

أكد محروس، أن الوزارة تنفذ عدة منشآت بالمحافظة أهمها مستشفى الداخلة العام، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبي بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 700 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة، كما تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة لاستكمال مشروع تطوير مستشفى الخارجة العام، لتضم كافة التخصصات الطبية، بالإضافة لنقل أصول مبنى مكون من 3 طوابق تابع للتربية والتعليم لوزارة الصحة بمدينة باريس وتمت معاينة المبنى من لجنة هندسية من الوزارة للبدء في تحويله لمستشفى مركزي لخدمة أبناء مركز باريس وقراه.

أضاف محروس، أنه جرت مخاطبة كلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة مبنى مستشفى الفرافرة المركزي، لتحديد مدى صلاحيته للإحلال والتجديد، للبدء في تنفيذ تطوير المستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تم إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية الصحوة بمركز الداخلة ضمن مبادرة " حياة كريمة"، بتكلفة 8 مليون جنيه، وجاري إنشاء وحدة صحية بقرية "جورمشين 7" بمركز باريس ووحدة ثالثة بقرية "بدخلو" بمركز الداخلة.

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