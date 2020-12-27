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انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا

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انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 27 ديسمبر 2020

وكالات:

بث التلفزيون الوطني الإسباني، صباح الأحد، أول عملية تطعيم ضد وباء كورونا تمت بلقاح "فايزر- بيونتيك"، المعتمَد من طرف الاتحاد الأوروبي، جرت على مُسِنة في الـ 96 من العمر.

وبهذه العملية الرمزية التي نُفِّذت على السيدة المسنة، آراثيلي روساريو إيدالغو، في أحد مراكز رعاية المُسِنّين بمنطقة "غوادا لاخاره" (وادي الحجارة)، وسط البلاد، تنطلق حملة التلقيح في إسبانيا على غرار بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تسلمت، مبدئيا، دفعاتها الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الجمعة والسبت، على أن تشرع في تطعيم مواطنيها الراغبين تدريجيا ابتداء من اليوم الأحد، مع إعطاء الأولوية للمسِنّين وذوي الصحة الهشة، وعمال قطاع الصحة في المستشفيات.

وتلت السيدة روساريو إيدالغو في تدشين حملة التلقيح بإسبانيا السيدة الأخرى، مونيكا تابياس، العاملة بالمركز ذاته الخاص بالمسنين والبالغة من العمر 48 عاما.

مساء السبت، أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تشخيصها 4 إصابات بفيروس كورونا المتحوّر من نفس سلالة الفيروس البريطاني، وأكدت أنه سريع العدوى، لكنها طمأنت المواطنين بأنه ليس أكثر خطرا.

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