أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب"

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي

أمر النائب العام الإماراتي، اليوم الأحد، بمنع تداول أخبار تتعلق بقضية المعروفة إعلاميا بـ"واقعة الاغتصاب" في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة لظروف المجني عليه.

وقال النائب العام، في بيان له، إن النيابة أتمت تحقيقاتها ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو لواقعة اغتصاب مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وكانت قد أثارت قضية اغتصاب مجموعة من الشبان لفتاة، الرأي العام الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع بالحادثة، وأعلن في وقت سابق، أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم.