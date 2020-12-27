رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تحديد 5 أماكن بنطاق المحافظة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الأماكن التي جري تحديدها للتطعيم ضد الفيروس بنطاق المحافظة هي الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، نادي ميت غمر الرياضي، نادي السنبلاوين الرياضي، نادي شربين الرياضي، ونادي شباب المنزلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يبدأ بالفئات الأولي وهي الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بمستشفيات العزل والفرز في أماكنهم مشيرا إلى أن الحملة في الأماكن الخمسة التي جرى اختيارها وتحديدها من قبل المحافظة سوف تستقبل المواطنين فور الإعلان المركزي عن الموعد من قبل الوزارة وان استقبال المواطنين فيها يبدأ بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بعد ان يقوم جميع المواطنين بتسجيل بياناتهم علي الموقع الالكتروني للوزارة لتقييمها من قبل المسئولين وسيتم الاعلان عن الموقع قريبا من قبل وزارة الصحة.

كانت مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت عن تخصيص رقم 15589 للرد على كافة استفسارات المواطنين بمحافظة الدقهلية بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات .

قال وكيل وزارة الصحة إن الخدمة تساهم في سرعة التواصل مع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

حث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.