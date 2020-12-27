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"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

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"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها "الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها
تهدف الاتفاقية لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
ومثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل التحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، فيما مثل الاتحاد السعودي الرئيس التنفيذي متعب القني.
وتهدف الاتفاقية لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من ضمنها الاشتراك في منصة مكافآت الثغرات للمساهمة في رفع مستوى حماية مواقع ومنصات الوزارة المختلفة من التهديدات الإلكترونية، ومن خلال اكتشاف الثغرات الأمنية عبر آلية توفر الكثير من الجهد والتكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني، إضافة إلى إيجاد فرص مشتركة تساهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في المجالات التقنية، وتعزيزاً لمبادرات الوزارة في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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