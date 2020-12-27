الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

★ ★ ★ ★ ★

في أولى زياراته السنوية لمحافظات مكة.. وقدم شكره للقيادة لاهتمامها بالمنطقة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن قيمة المشاريع المنفذة في محافظة جدة بلغت أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال.

ورفع الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي محافظة جدة، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، كما قدّم شكره لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ نظير الاهتمام البالغ الذي تحظى به المنطقة ومحافظة جدة، وما قدمته الدولة من دعم لتطوير المنطقة وخدمة أهلها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم، لأمير منطقة مكة المكرمة، لمحافظة جدة، والتي رافقه فيها محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لوسائل الإعلام: "سعيد جدًا بهذه الجولة والاطلاع على مشاريع المحافظة، فشكرًا للقائمين عليها، كما أفخر بهذه المدينة وأهلها فشكرًا لهم".

وأضاف: "للأحياء العشوائية في جدة زيارة في القريب العاجل، وسأطلب من أمانة جدة والمحافظة تقديم مخطط لتطوير تلك الأحياء".

ووقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال جولة، يرافقه محافظ جدة، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.

وتفقد الأمير خالد الفيصل في بداية الجولة مشروع ‫قبة جدة، واستمع إلى شرح عن المشروع الذي يعد أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم، والكائن على مساحة 308 آلاف متر مربع، وستكون القبة مركزًا لاستضافة كافة المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34.618 م2، فيما يصل ارتفاعها 46 مترًا، وتتسع مواقف المشروع لـ 5200 مركبة.

‏وتضمنت جولة "الفيصل" زيارة مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد الواقعة على مساحة 120 ألف م2، واستمع إلى شرح تفصيلي ‏عن مكونات المشروع ونسبة إنجازه البالغة 82%، ويحتوي على ممشى بطول 900 متر، ومنطقة ألعاب للأطفال تتجاوز مساحتها 9 آلاف متر مربع.

واطلع ‏أمير منطقة مكة خلال جولته على أعمال ومكونات مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية الواقع على مساحة 180 ألف م2، ويحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م.

‏وتفقد الأمير خالد الفيصل خلال الجولة مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%، ويهدف إلى تحرير الحركة المرورية، كما زار مشروع بحيرة الأربعين، واطلع على عرض عن تطويره الدي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع ‫أمانة جدة، ويحوي مسطحات خضراء وممرات للمشاة.

وزار أمير منطقة مكة، في نهاية الجولة، غرفة التحكم بمشروع محطة السلام الذي بلغت نسبة إنجازه 99%، كما شاهد تجربة لضخ المياه.

ثمّ ترأس في مقر محافظة جدة، اجتماعاً للمجلس المحلي تم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، وكذلك سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، لتحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل