زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، شخصًا في اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم في وظائف حكومية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بورود بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج تفيد قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة، وذلك على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج وله معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بوظائف حكومية، من خلال إيهامهم بقوة علاقته بمسؤولي العديد من الجهات، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات، وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية من الشاكين إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.