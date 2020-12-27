أخبار عاجلة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

Print
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

مصراوي Masrawy

02:42 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الأحد، الكتاب الدوري رقم 234 لسنة 2020 بشأن التقديرات والتوصيات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة المستجد خلال المحرلة الحالية طبقًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم 353 لسنة 2020.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الكتاب الدوري - على قيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بكل أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد داخل هذه المؤسسات أو وسائل النقل الخاصة بها، والتأكيد على استمرار الجهود المضيئة الواضحة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي على مستوى المحافظة بتطبيق كافة معايير وقاية الأفراد والماكن ووسائل النقل الخاصة بها بكل دقة.

كما وجه المحافظ، بمراجعة أرصدة المستلزمات والأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية الحيوية والتأكد من وجود رصيد متاح وكافي واحتياطي لمدة على الأقل من (3- 6 شهور)، والتأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص فضلا عن توفير الأدوية التي تستخدم في العلاج المنزلي بكل منفذ صرف الدواء.

كما شمل الكتاب الدوري ضرورة تطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات بقدر المستطاع، والتأكيد على تأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتى الوصول إلى استقرار هذه الأزمة والتأكيد على قطاع الفنادق بالالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الحماية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

شبكة عيون الإخبارية