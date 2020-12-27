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وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي

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وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي

مصراوي Masrawy

02:36 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المديرية بصدد تنفيذ خطة لتطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي.

أكد محروس، لمصراوي، أنه يجري فصل النفايات الطبية من المنبع ويجري وضع الخطرة منها في أكياس بلاستيكية حمراء اللون، ونقلها لغرف تجميع النفايات داخل المحارق الطبية والتخلص منها بشكل علمي وآمن صحيًا وبيئيًا من خلال 4 محارق تابعة للمديرية والتي يتم فيها حرق 15 طن سنويًا من المخلفات الطبية.

أضاف محروس، أن المديرية خلال اليومين الماضيين استقبلت مستشارة الوزيرة لشئون البيئة، وبالتنسيق مع البنك الدولي، لتنفيذ خطة خلال الفترة المقبلة، لإحلال المحارق الحالية بمحارق أخرى أكثر آمنًا وصديقة للبيئة، تستخدم تقنية الفرم والحرق الكيماوي للمخلفات الطبية.

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