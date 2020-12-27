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عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

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عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:33 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

لقي حداد مسلح مصرعه على إثر عبثة بفرد خرطوش ملك صديقه وخرج منه عيارًا ناريًا ما أدى الى إصابته بطلق فى الرأس أودى بحياته.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى طلخا المركزي، بوصول "عاطف.ر.ا.أ"،19سنة، حداد مسلح، ومقيم شارع سراج بمدينة طلخا، جثة هامدة، على إثر إصابته بتهشم بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد علي خضر، مفتش المباحث، والنقباء محمد الشربيني، وأحمد محسن، معاوني المباحث، بالفحص تبين أنه أثناء تواجد المتوفى فى منزل جدته من الأم "كفيفة" ومقيمة بمفردها في شارع سويدان بندر طلخا بصحبة نجل عمته"السيد.م.ح.ا"،حداد مسلح، وصديقه "إبراهيم.ا.ط.غ"،17سنة، طالب بكلية سياحة وآثار ومقيم بمنطقة تقسيم المعلمين، وحال عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش"، ملك الثاني، خرج منه عيارًا ناريًا إصابة بالرأس.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم داخله فارغ طلقة من ذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بأن المتوفى أحدث إصابة نفسه حال عبثه بالسلاح على سبيل المزاح، فيما أقر المتهم الثاني بملكيته للسلاح المضبوط.

بسؤال زوجة والد المتوفى 36سنة، ربة منزل، أيدت مضمون اعترافات المتهمين، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 15409/2020جنح مركز طلخا ، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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