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ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور

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ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور ساعدت 4 آلاف حالة.. قصة مبادرة شبابية لمرضى كورونا وأسرهم في سوهاج ـ صور

مصراوي Masrawy

02:32 م الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج – عمار عبدالواحد:

دشن 36 شابًا من مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج مبادرة لمساعدة مصابي "كوفيد 19"، وذلك منذ ظهور الفيروس المستجد في المرحلة الأولى مطلع العام الجاري.

ويقدم أعضاء المبادرة الشبابية المساعدات الطبية والغذائية للمواطنين المصابين بفيروس كورونا والمعزولين منزليًا، وذلك لمساعدة المرضى وأسرهم على الالتزام بالعزل المنزل وعدم الخروج لمواجهة انتشار الفيروس.

من جانبه قال أحمد خالد، أحد أعضاء فريق مبادرة مساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد بسوهاج إن أعضاء المبادرة مستمرين من بداية ظهور الجائحة وانتشار بالمحافظة في تقديم المساعدات لمصابي فيروس كورونا مهما كان موقع قريتهم ومحل إقامتهم.

وأضاف "خالد" أن أعضاء المبادرة بلغوا حتى الآن 36 عضوًا من مختلف مراكز المحافظة، وأنه فور تلقي اتصال هاتفي باحتياج حالة إلى المساعدة يجرى توجيه أعضاء الفريق إليها لتقديم الدعم والمساعدة التي تحتاجها الحالة سواء علاج أو طعام أو مستلزمات مكافحة العدوى من قفازات وكمامات.

وأشار "خالد" إلى أن أحد أعضاء الفريق بمركز دار السلام أصيب بفيروس كورونا، وأنه عقب تعافيه منه عاد من جديد لمساعدة الفريق وتقديم المساعدات للمصابين.

وتابع أن المبادرة استطاعت منذ تدشينها بداية ظهور الفيروس بالمحافظة في مساعدة حوالي 3750 حالة عزل منزلي.

وناشد عضو مبادرة مساعدة مصابي فيروس كورونا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وعدم الخروج والتواجد في تجمعات إلا للضرورة.

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