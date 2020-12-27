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ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية

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ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

تمكنت مباحث بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 7 أطنان ونصف الطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، مطروحة للبيع بالأسواق داخل أحد محلات تجارة الأسمدة والأعلاف.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 7 أطنان و500 كيلو أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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