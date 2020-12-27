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ممرضة في مالطا تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في الجزيرة

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ممرضة في مالطا تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في الجزيرة ممرضة في مالطا تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في الجزيرة

مصراوي Masrawy

02:37 م الأحد 27 ديسمبر 2020

فاليتا- (د ب أ):

أصبحت ممرضة بمستشفى حكومي في مالطا أول شخص في البلاد يتلقى لقاح اليوم الأحد، حيث أطلقت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط برنامج التطعيم في نفس الوقت مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وتم تطعيم راشيل جريتش، الممرضة العاملة في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ماتر داي، في خطوة تابعها رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير الصحة كريس فيرن.

وتلقت الجزيرة شحنة أولية من 10 آلاف جرعة من لقاح فايز-بيونتك أمس السبت، في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي لشراء اللقاح.

وسيتم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الموظفين والمقيمين في دور رعاية المسنين أولا.

وقال فيرن إنه يتوقع تطعيم ثلاثة أرباع سكان البلاد بحلول أوائل صيف عام 2021.

ووفقا لمسح نُشر اليوم الأحد، قال أكثر من 70% من السكان إنهم على الأرجح سيأخذون اللقاح.

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