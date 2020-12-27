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لجنة خبراء سنغافورية تؤيد لقاح فايزر-بيونتك

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لجنة خبراء سنغافورية تؤيد لقاح فايزر-بيونتك لجنة خبراء سنغافورية تؤيد لقاح فايزر-بيونتك

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 27 ديسمبر 2020

سنغافورة- (د ب أ):

دعمت مجموعة من كبار خبراء الصحة في سنغافورة تحرك للموافقة على لقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، بعد أن أجرت مراجعة مستقلة للبيانات السريرية حول سلامته وفعاليته.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لجنة الخبراء قالت في بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم الأحد إن اللقاح أظهر نسبة فعالية عالية تصل إلى 95% ويتوافق ملف سلامته مع المعايير العالية الموضوعة للقاحات المسجلة الأخرى المستخدمة في التحصين ضد الأمراض الأخرى.

وقالت اللجنة إن اللقاح مناسب للاستخدام لمن هم في سن 16 عاما فأكثر، وتتوقع المزيد من بيانات التجارب لفئات أخرى، مثل النساء الحوامل.

وأفاد الخبراء بأنه يتعين على سنغافورة إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والأفراد المصابين بأمراض صحية مزمنة نظرا لمحدودية الإمدادات.

وتشكلت اللجنة المكونة من خبراء من الجامعات الحكومية ووزارات الحكومة ومراكز البحوث في الدولة المدينة في أكتوبر لتقديم توصيات بشأن استراتيجية التطعيم في سنغافورة.

وتمثل التوصيات التي قدمتها اللجنة خطوة أخرى في استراتيجية التطعيم في سنغافورة.

ووصلت الدفعة الأولى من جرعات اللقاح إلى سنغافورة الأسبوع الماضي. وخصصت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من مليار دولار سنغافوري (750 مليون دولار أمريكي) للقاحات، وقالت إنه يجب أن يكون هناك ما يكفي لسكانها البالغ عددهم نحو 5ر5 مليون نسمة بحلول الربع الثالث.

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