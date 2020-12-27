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مسن يصبح أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج

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مسن يصبح أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج مسن يصبح أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أوسلو- (د ب ا):

أصبح سفين اندرسون، الذي يعيش في دار رعاية في أوسلو، أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج.

وقال عقب تلقيه اللقاح في دار الينجسرودجيمت في أوسلو" يبدو الأمر غريبا إلى حد ما، أنا شخص تاريخي تقريبا".

وأضاف" أنه شعور غريب، كأنني مثل نيل ارمسترونج أول شخص يمشي على القمر".

وقال في بث حي مع رئيسة الوزراء إرنا سولبيرج وأخرين" هذا يعني إنني سوف أتمكن من استقبال زائرين".

وقالت سولبيرج " سوف تكون رمز بدايتنا لعملية التطعيم".

وأضاف" نحن ننتظر منذ 291 يوما، حتى منذ 12 مارس الماضي عندما بدأنا في اتخاذ إجراءات صارمة في النرويج".

ووصفت سولبيرج اليوم بأنه " انتصار للعلم والتعاون بين الكثير من الدول... إنه مثل يوم الحرية".

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