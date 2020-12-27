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تأجيل محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان لـ ٢٩ ديسمبر

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تأجيل محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان لـ ٢٩ ديسمبر تأجيل محاكمة متهم في خلية ميكروباص حلوان لـ ٢٩ ديسمبر

مصراوي Masrawy

02:41 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "خلية ميكروباص حلوان"، لجلسة ٢٩ ديسمبر؛ لحضور المتهم من محبسه.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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