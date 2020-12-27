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تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ3 يناير

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تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ3 يناير تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ3 يناير

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 3 يناير المقبل؛ لتقديم المستندات والمذكرات.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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