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القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط

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القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط

مصراوي Masrawy

02:30 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 709 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2402 شاباً، فضلا عن إصدار 1801 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- أن المديرية سجلت 72 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحاً لـ 44 عاملاً بمبلغ 53 ألفاً و 500 جنيهاً لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.

كما قامت المديرية، بالتفتيش بنظام الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1492 منشأة وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخري في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، بالإضافة إلى تلقي 11 شكوى تم بحث 10 شكاوى منها وتبقى شكوي ما زالت تحت البحث.

وقال مدير المديرية :إنه تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 67 طفلا، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة منها للقانون.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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