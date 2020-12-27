"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، فوز موقع مصراوي بجائزتين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية للزميلة منة عبدالرازق عن تحقيق: "سعر وهمي.. كيف تخسر مصر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصيني؟".

وفي جائزة صبرى غنيم في فئة القصة الإنسانية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين عن ملف: "أوطان فى القاهرة... هموم متعددة الجنسيات".

يذكر أن لجان التحكيم بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، قررت حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية هذا العام، لعدم استيفاء الأعمال المقدمة للشروط.​

وجاء إعلان أسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماع مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، حيث عرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها رسميا.