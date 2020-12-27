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محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

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محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

مصراوي Masrawy

02:28 م الأحد 27 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن مديرية الصحة بشبين الكوم سجلت حتى مساء أمس السبت، ما يزيد عن 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العامة والمركزية بالمنوفية، وذلك بالأقسام الداخلية والعناية المركزة.

وأضاف "أبو ليمون" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه أن جميع الأسرة مشغول عدا اثنين فقط في إحدى العنايات المركزة بجميع المستشفيات، من أصل 142 سرير مخصصيين لحالات .

وكان محافظ المنوفية قد عقد لقاءً مؤخرًا مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة وثلاثة من نواب البرلمان؛ لبحث أزمة الأكسجين بمستشفى العزل بالباجور، والتي باتت تقلق الجميع، وتدخل المحافظ لتوفير 3000 لتر أكسجين للمستشفى أمس السبت.

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