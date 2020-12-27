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رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية

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رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 27 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظت الطفلة "ليلى شريف خيري" 4 سنوات، أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمعهد الكبد القومي بشبين، ظهر اليوم الأحد، وذلك رغم تبرع الأم "ولاء محمد جلال" 31 عامًا، لها بفص كبد لإنقاذ حياتها.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية عقب تداول الخبر، حيث جذبت الطفلة تعاطف الآلاف وتابعوا حالتها لحظة بلحظة، بعد معاناتها 4 سنوات تقاوم آلام متلاحقة بسبب ضمور في الكبد والقنوات المرارية، وأجريت لها عملية تبرع من الأم الاسبوع الماضي، وكان الجميع في انتظار شفاءها.

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