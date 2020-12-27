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وزير : تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020

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وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 وزير : تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، وضع خطة شاملة لتطوير أماكن تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أنه تم حصر 553 مكتبا لتطويرهم، استطاعت الوزارة تطوير 300 مكتب حتى الآن، بجانب تطوير كافة مكاتب السجل التجاري في جميع المحافظات.

وأضاف أن الوزارة استطاعت أرشفة كافة العلامات التجارية، إضافة إلى اعتماد 12 فرعا للسجل التجاري يستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية، وجاري تعميمها على كافة مكاتب السجل التجاري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير فرع لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، نظرا لكونه جهازا مهما للغاية يحافظ على حقوق المواطنين، بجانب تنفيذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرقابية، حيث استطاع الجهاز تحرير 4 آلاف مخالفة وتلقي ما بين 10 و12 ألف شكوى خلال العام الجاري.​

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