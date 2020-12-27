"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للصحافة الاقتصادية للزميلة منة عبدالرازق عن تحقيق: "سعر وهمي.. كيف تخسر مصر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصيني؟".

وفي جائزة صبرى غنيم في القصة الإنسانية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين عن ملف "أوطان فى القاهرة... هموم متعددة الجنسيات".

وقررت لجان التحكيم بمسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تعلنها نقابة الصحفيين، حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية هذا العام، لعدم استيفاء الأعمال المقدمة للشروط.​