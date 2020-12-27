مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن احتفالات رأس السنة ليست لديها عروض خاصة من الحيونات، إلا أن الحديقة تقوم بوضع أشجار "الكريسماس" على أبواب متحف الحيوان؛ لالتقاط الزوار الصور التذكارية داخل الحديقة.

وقالت صابر، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن إدارة الحديقة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ لما نتوقعه من زيادة أعداد الزائرين، والتي بدأت منذ أمس، مشيرةً إلى عدم السماح بدخول أي زائر دون كمامة من على الأبواب، كما يتم تحذير الزائر حال عدم ارتدائها داخل الحديقة من خلال الدفع بأفراد الأمن التابعين للحديقة، مع توفير كل أدوات التطهير والتعقيم للعاملين؛ خصوصًا الأكثر تعاملًا مع الجمهور.

وأضافت مديرة حديقة الحيوان أن عمليات التعقيم تكون على مرحلتَين؛ الأولى تعقيم أية سيارة تدخل إلى الحديقة، مثل سيارات الطعام أو أعمال الصيانة وخلافه، والثانية تعقيم وتطهير كل الأماكن التي وجد فيها الجمهور في أول اليوم وآخره، لافتةً إلى عدم السماح بالاقتراب من الحيوانات نهائيًّا.

وتابعت صابر: الحديقة ملتزمة باستقبال 3 آلاف زائر يوميًّا فقط خلال فترة الاحتفالات؛ بسب جائحة فيروس كورونا، مع الحرص على نشر أفراد الأمن والنظافة، للحفاظ على الإجراءات الوقائية.

وأشارت مديرة حديقة الحيوان إلى أن الزرافات الجديدة ما زالت تقيم في المبيت الخاص بها؛ للحصول على الهدوء والتأكد من أنها آمنة تمامًا، مضيفةً أنها يمكن أن ترى الجمهور في أول يوم العام الجديد.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة من أكثر الأماكن تأثرًا تداعيات فيروس كورونا؛ حيث إن الحديقة تعتمد على جهودها الذاتية في توفير الغذاء والعلاج من بيع تذاكر الدخول المقدرة بـ5 جنيهات فقط، إذ إنها تعمل بطاقة استقبال بلغت 20%.