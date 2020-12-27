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6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟

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6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ 6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟

مصراوي Masrawy

01:51 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعديلات الضوابط الجديدة لاشتراطات البناء في جزء من المنطقة التاسعة بحي شرق مدينة نصر.

ونص قرار محافظ القاهرة رقم 5842 لسنة 2020 على أن يسمح بإقامة المنشآت على المناطق المحددة وفقا للخريطة ضمن المنطقة التاسعة بمدينة نصر والواردة ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003.

وتضمنت المادة الثانية من قرار المحافظ الجديد، أن تكون ارتفاعات تلك المنشآت عبارة عن دور أرضي و5 أدوار متكررة، بارتفاع 18 مترا فوق مستوى سطح الأرض يعلوه حجرة السلم بارتفاع 2 متر فقط.

لماذا مناطق بعينها بحي شرق مدينة نصر؟

أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بشأن إلغاء تصريح بناء بدروم وأرضى و11 دورا متكررا، بشرق مدينة نصر، على أنه ثبت لدى المحكمة، أن قطعة الأرض، تقع في حي شرق مدينة نصر، وهي من ضمن قطع الأراضي التي أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003- المشار إليه- الالتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحي شرق مدينة نصر باستطلاع رأي هيئة عمليات القوات المسلحة، والتي انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) أمتار فوق سطح البحر .

ولما كانت هيئة الطيران المدني، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعي بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر، وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا.

ولما كان لا يُعقل ّإقامة بناء بهذا الارتفاع، فإن مؤدى ذلك ولازمه هو حظر البناء على قطعة الأرض محل التداعي، فإذا ما التزمت جهة التنظيم بذلك ورفضت السير في إجراءات إصدار ترخيص البناء، فقد التزمت بصحيح حكم القانون، ويكون طلب إلغاء قرارها جديرًا بالرفض.

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