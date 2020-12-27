مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 أخرون، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بدائرة مركز العياط.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط تنسيقا مع إدارة المرور.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بينهم السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.