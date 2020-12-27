أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة

Print
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة
الأمانة: تركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة

عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة

نفذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال شهر ديسمبر الجاري ٣٨٦٥ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق ٣٥٦ منشأة مخالفة، وضبط مخالفات في ١٤٦٠ منشأة طبقت بحقها الإجراءات النظامية وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترًا من الزيوت والسوائل غير الصالحة للاستهلاك إضافة إلى ١١٨٣٩ كجم من الأغذية التالفة.
وتركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة ونظافة العاملين في بعض المنشآت وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على موادَّ غيرِ صالحةٍ للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

شبكة عيون الإخبارية