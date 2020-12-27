انقطاع الكهرباء عن 12 ألف منزل في شمال فرنسا بسبب إعصار شتوي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

باريس- (د ب أ):

تسبب إعصار "بيلا" الشتوي في انقطاع الكهرباء عن نحو 12 ألف منزل في شمال فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الأحد استنادا إلى شركة اندي Enedis مشغلة شبكة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بهذا الإعصار هي المناطق الساحلية في بريتان ونورماندي.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية (ميتيو فرانس) أن هناك هبوبا قويا للرياح وأمواجا عالية على ساحل الأطلسي.

ودعت إدارة منطقة مونش الواقعة على القنال الإنجليزي السكان إلى توخي الحذر على نحو خاص بسبب الرياح العاتية.