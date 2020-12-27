أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مئات البريطانيين يفرون من حجر صحي في سويسرا

Print
مئات البريطانيين يفرون من حجر صحي في سويسرا مئات البريطانيين يفرون من حجر صحي في سويسرا

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 27 ديسمبر 2020

جنيف- (د ب أ):

اختفى مئات الزوار البريطانيين الذين كان من المفترض أنهم يخضعون لحجر صحي، بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من كورونا في بلادهم، من منتجع التزلج السويسري "فيربير" الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

وقال جان مارك ساندوز، المتحدث باسم البلدية التي يقع بها المنتجع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، إن بعضهم عاود الظهور في فرنسا.

وحددت السلطات السويسرية هوية 420 زائرا من بريطانيا تم إخضاعهم للحجر الصحي قبل عيد الميلاد. وقد غادر نحو 50 على الفور، ومن بين الـ 370 الآخرين، لم يعد هناك سوى أقل من 12 حتى اليوم الأحد. وأعرب ساندوز عن "تفهم غضبهم".

وانتقد المسؤول بشدة الحجر الذي تم فرضه على عجل وبأثر رجعي على الأشخاص القادمين من بريطانيا.

وكانت سويسرا علقت كافة الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا في 20 ديسمبر بعد رصد سلالات جديدة أكثر قدرة على الانتشار من في البلدين.

وفي 21 ديسمبر، أمرت السلطات جميع الأشخاص الذين وصلوا منذ الرابع عشر من الشهر الجاري بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام من تاريخ الوصول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية