المستشار النمساوي يعتبر يوم بدء التطعيمات ضد كورونا يوما تاريخيا

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مصراوي Masrawy

فيينا- (د ب أ):

بدأت اليوم الأحد أولى التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في النمسا. وقال المستشار النمساوي زباسيتان كورتس: "يوم السابع والعشرين من ديسمبر لعام 2020 هو يوم تاريخي".

وأضاف المستشار النمساوي أنها تعد "بداية الانتصار على الوباء"، وتابع أن كل تطعيم هو خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن جانبه قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر إنه من المقرر توفير نحو أربعة ملايين جرعة لقاح حتى فصل الصيف في النمسا التي يصل عدد سكانها إلى تسعة ملاييين نسمة.

ويتم للمرة الأولى في النمسا إعطاء اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية لأشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاما في دور رعاية وكذلك لأفراد طواقم طبية.

وكانت سيدة مسنة تدعى تيرزيا هوفر 84 عاما أول مريضة تم حقنها باللقاح في النمسا اليوم. وقالت هوفر إنها تعتزم أخيرا الالتقاء بأبنائها وأحفادها مرة أخرى.