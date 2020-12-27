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ممرضة تصبح أول شخص في بولندا يتلقى لقاح كورونا

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ممرضة تصبح أول شخص في بولندا يتلقى لقاح كورونا ممرضة تصبح أول شخص في بولندا يتلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:40 م الأحد 27 ديسمبر 2020

وارسو- (د ب أ):

أصبحت ممرضة أول شخص في بولندا يتلقى لقاح كورونا، في إطار الحملة المنسقة للاتحاد الأوروبي لبدء تطعم مئات الملايين من سكانه.

وأصبحت أليشيا جاكوبوفسكا، التي تعمل رئيسة ممرضات في مستشفى وزارة الداخلية في العاصمة وارسو، أول من حصل على لقاح فايزر-بيونتك.

وقالت، بحسب وكالة الأنباء البولندية: "أنه غير مؤلم".

وعلى رأس القائمة التي من المقرر أن يتم تطعيمها في بولندا، العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى في الخطوط الأمامية.

وأعلنت وزارة الصحة عن 3678 إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم الأحد. ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 3ر1 مليون إصابة مؤكدة و 27118 حالة وفاة بفيروس كورونا في بولندا.

ويقل عدد سكان بولندا قليلا عن 38 مليون نسمة.

ومع زيادة عدد الحالات بشكل كبير بدءا من أواخر سبتمبر، عادت بولندا إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي شملت، من بين أمور أخرى، إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وكذلك حظر استخدام الفنادق، باستثناء السفر بغرض العمل.

وتم رفع بعض القيود المفروضة على مراكز التسوق خلال فترة ما قبل عيد الميلاد (كريسماس)، ولكنها سوف تُستأنف بعد فترة وجيزة من العطلة.

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مصراوي Masrawy

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