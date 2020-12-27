أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة النمساوية تفض حفلا في العاصمة فيينا بسبب قيود كورونا

Print
الشرطة النمساوية تفض حفلا في العاصمة فيينا بسبب قيود كورونا الشرطة النمساوية تفض حفلا في العاصمة فيينا بسبب قيود كورونا

مصراوي Masrawy

01:39 م الأحد 27 ديسمبر 2020

فيينا- (د ب أ):

فضت الشرطة النمساوية حفلا غير مصرح به في العاصمة فيينا شارك فيه ما يتراوح بين 40 إلى 50 شخصا بسبب قيود مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك أمس السبت في أول مساء من الإغلاق الثالث الذي تفرضه النمسا للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن المشاركين في الحفل والذين تراوحت أعمارهم بين، 13 إلى 22 عامًا، كانوا قد استأجروا منزلا لهذا الغرض، وقد تم تحرير بلاغات ضد ثلثي المشاركين تقريبا فيما لاذ الآخرون بالفرار.

وكان من بين الحضور ألماني، 19 عامًا، يجري التحقيق معه حاليا بتهمة حيازة مخدرات.

وكُشِف أمر الحفل بعد إصابة أحد الحضور في رأسه فأخرجه أصدقاؤه واتصلوا بالإسعاف لكنها جاءت ومعها الشرطة وتم اكتشاف الحفل.

وعاودت السلطات النمساوية تشديد قيود الخروج في ثاني أيام عيد الميلاد للسيطرة على الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا. وبموجب ذلك سيحظر على المواطنين الخروج من منازلهم، إلا لأسباب مقبولة، ومنها على سبيل المثال التريض والذهاب للتنزه فضلا عن الذهاب إلى العمل والتسوق والذهاب إلى الطبيب.

وستسري هذه القيود حتى السابع عشر من الشهر المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية