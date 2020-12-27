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"الإداري" يؤجل نظر طعن على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ 14 يناير

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"الإداري" يؤجل نظر طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ 14 يناير "الإداري" يؤجل نظر طعن على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ 14 يناير

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من ، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 14 يناير القادم، لتقديم المستندات.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء الجلسة.

فيما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار المستجد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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