"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها صدمتها سيارة بمحيط جامعة القاهرة غرب محافظة الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمحيط جامعة القاهرة ووجود حالة وفاة. وتبين مصرع فتاة صدمتها سيارة أمام باب كلية التجارة.

شاهد عيان روى تفاصيل الحادث الذي أدمى قلوب المارة، مشيرا إلى أنه في أثناء عبور الفتاة للطريق فوجئت بسيارتين أجرة "تاكسي" ما دفعها للتوقف بموضعها.

وأضاف شاهد العيان "البنت اتزنقت بين السيارتين" لتلقى حتفها في الحال من شدة الصدمة.

وتحفظت قوات الشرطة على السائق المتسبب في الحادث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.