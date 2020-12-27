الشرطة تُعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها بالسويس

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من العثور على طفلة (5 سنوات) دون أهليتها بدائرة القسم .

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لها، واتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها وأمكن التوصل إلى والدتها وتم تسليمها الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر الأقسام والمراكز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.