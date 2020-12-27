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محافظ المنيا: تقديم 155 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

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محافظ المنيا: تقديم 155 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء محافظ المنيا: تقديم 155 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 27 ديسمبر 2020

المنيا – محمد النادي:

استقبلت محافظة المنيا، 155 ألفًا و152 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، وأشار اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، إلى استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه وجّه رؤساء المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.

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