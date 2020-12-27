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الإسكندرية - محمد البدري:

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استعداداتها لإجراء انتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021، التي يبدأ التصويت بها إلكترونيا غدا الاثنين ويستمر ليومين.

وقالت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن انتخابات برلمان الشباب بالإسكندرية التي تعد نموذجا لمحاكاة مجلس النواب المصري، سجلت مشاركة 29 مرشحا على نظام الفردي و 5 قوائم مختلفة، فيما بلغ من لهم حق التصويت 600 مشارك.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الإسكندرية تشارك في المرحلة الأولى ضمن 14محافظة تضم (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح والبحر الأحمر)، ويجرى التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 28 و 29 ديسمبر الجاري، فيما تحدد اليوم الأحد للصمت الانتخابي.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين، وأكدت أنه يسمح بدخول المقر الإنتخابي لمن يخالف ذلك، مع الالتزام بالصمت للدعاية الانتخابية.

ويأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تحت شعار "كن قيادياً..كن مؤثراً" ،كتجربة أولى لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030، في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي مبني علي إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.