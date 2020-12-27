ضبط موظف في مستشفى بتهمة تحصل رسوم غير قانونية بطنطا

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الأحد، من ضبط موظف بأحد المستشفيات بمدينة طنطا، بتهمة استغلال موقعه الوظيفى، وتحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، وإختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشفت عن قيام موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بإستغلال موقعه الوظيفى والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها، وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعلياً على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلى، واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية جرى ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتجري شئونها.