محافظ بورسعيد يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة آخر مستجدات موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والتى يجرى تطبيقها لأول مرة ببورسعيد، وكذلك كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار الطفرة الرقمية التى شهدتها بورسعيد في كافة المجالات.

ويعد مركز المتغيرات المكانية نتاج الأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، ويسعى المركز إلى توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان.