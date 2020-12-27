بعد رأي المفتي.. جنايات شبرا تصدر حكمها على المتهمة بقتل طفلتيها ريتاج وجنى

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بالإعدام على "سمية ر"، المتهمة بقتل طفلتيها ريتاج وجنى، بإجماع الآراء لما نسب إليها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل، وبحضور كل من رؤساء النيابة زياد الباسل وبيشوي عاطف، بأمانة سر أشرف حسن.

واعترفت المتهمة فى تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، وقتل ابنتيها "ريتاج وجنى"، نتيجة خلافات زوجية مع والدهما.

وأكد تقرير الطب النفسي سلامة قواها العقلية والنفسية، ومسئوليتها الكاملة عن أفعالها، وقررت المحكمة إحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي.

وورد تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية قبل المتهمة بأن الجرم المسند للمتهمة قد ثبت وتأيد في حقها شرعا بمقتضى اقرارها الصحيح بالتحقيقات وبأن الواقعة من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا، والتي جزاؤها الإعدام قصاصا لقتلها المجني عليهما ( نجلتيها ) عمدا جزاء وفاقا.