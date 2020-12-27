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صور.. محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد "مصطفى جاويش"

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صور.. محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد "مصطفى جاويش" صور.. محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد "مصطفى جاويش"

مصراوي Masrawy

01:36 م الأحد 27 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ميدان الشهيد الملازم أول مصطفى يحيى جاويش، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بسيناء، وذلك بحضور أسرة الشهيد.

وأكد المحافظ، خلال افتتاح الميدان الذي يقع بتقاطع شارعي صلاح سالم وطرح البحر، على أن إطلاق إسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية، وتقديم دمائه الذكية الطاهرة للدفاع عن الوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة قدما التضحيات فداءً لاستقرار ، وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.

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