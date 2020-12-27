صور.. تشميع مخزن أدوية وضبط 11 ألف عبوة مجهولة المصدر في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية والتجارية وقطاع الغش التجاري وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، حملات تفتيشية على عدد من الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع مخزن أدوية؛ لإدارته بدون تراخيص من الجهات المختصة بمركز ومدينة فاقوس.

وجرى ضبط وتحريز 11551 مخالفة دوائية عبارة عن أدوية وعبوات دواء مجهولة المصدر، ضمت مستلزمات طبية مخالفة، وأدوية مُدرجة بالجدول الأول للمواد المُخدرة، وأدوية مُدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، مجهولة المصدر وغير مُسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية أخرى صادر بشأنها منشور وزاري بمنع تداولها.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وتشميع المخزن بكامل محتوياته وتحرير محضر لصاحب المخزن بمزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على تراخيص، وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 9120 و9121 و44033 جُنح أمن دولة طواريء فاقوس لسنة 2020.