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هبوط أرضى بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.. والحي: بسبب بيارة- صور

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هبوط أرضى بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.. والحي: بسبب بيارة- صور هبوط أرضى بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.. والحي: بسبب بيارة- صور

مصراوي Masrawy

01:32 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجئ بشارع مسجد رسلان بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، بسبب بيارة صرف صحي قديمة، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع مسجد رسلان، وانتقل مسئولي إدارات الرصد البيئي ولمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن الهبوط ناتج عن انهيار بيارة صرف صحي قديمة كان قد أنشأها الأهالي، مؤكدا على سلامة جميع المرافق والعقارات بمحيط الهبوط.

وأضاف رئيس حي العجمي، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الشارع إلى طبيعته، حفاظا على سلامة المواطنين.

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