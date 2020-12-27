وراء النقاب..ضبط 3 متهمين بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية داخل عيادة في المنصورة

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الدقهلية-رامي محمود:

تمكن عدد من العاملين بالعيادات الطبية بشارع حسين بك وضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط سيدتين وعاطل بعد قيامهم بالتخفي مرتدين "النقاب" لمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من إحدى العاملات بعيادة طبيب أمراض جلدية وتناسلية فى المنصورة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم ثان شارع حسين بك تبلغ بمحاولة 3 أشخاص سرقة إحدى السيدات داخل عيادة خاصة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمود سليم، وتبين أنه أثناء تواجد "إيمان.ا.ع.ح"،48عاما، سكرتيرة بعيادة طبيب جلدية وتناسلية ومقيمة عزبة الشال ، فوجئت بدخول ثلاث منقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبي وخلال ذلك اعتدت أخرى عليها وحاولوا وضع لاصق طبي على فمها وسرقة مشغولاتها الذهبية .

نجح عدد من العاملين بالعيادات المجاورة والأهالي في ضبط المتهمة "ش.ع.ع.م"،37سنة، ومقيمة شارع المديرية، فيما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربين، حال اختباءهم بمدخل أحد العقارات المجاورة للعقار وهما "م.م.ي"،27سنة، بدون عمل، ومقيم كفر البدماص والسابق اتهامه فى قضيتي ضرب أفضى إلى موت وخطف واغتصاب، وبحيازته سلاح أبيض مطواة ولاصق طبي، و"س.ف.ا.إ.س"، بدون عمل ومقيمة بمنطقة عزبة عقل والسابق اتهامها فى 7 قضايا تبديد.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب محاولةسرقة المشغولات الذهبية وذلك لسابقة تردد المتهمة الأولى على العيادة لتوقيع الكشف الطبي بها ومشاهدتها للمجني عليها ترتدي مصوغات ذهبية .

وقالت المتهمة فى محضر الشرطة بأنها اتفقت مع المتهمين الثاني والثالثة على ارتكاب الواقعة فيما يجري تقسيم ثمن المسروقات بعد بيعها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.