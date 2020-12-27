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ميدانيًا وافتراضيًا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الاختبارات بالأفلاج

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شملت عدة مدارس ثانوية ومتوسطة للاطمئنان على أداء الطلاب والطالبات

ميدانيًا وافتراضيًا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الاختبارات بالأفلاج

نفذ مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة جولات ميدانية وافتراضية تابع خلالها سير عمل اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس المحافظة.

وشملت الزيارات التي قام بها "آل مغيرة" ميدانياً متوسطة الفيصلية ومتوسطة وثانوية الهمجة، اطلع عبر القاعة الافتراضية على أداء اختبارات الطلاب ‫عن بُعد، كما اطمأن خلال جولات افتراضية على متوسطة وثانوية العجلية للبنين ومتوسطة ثانوية العجلية للبنات وثانوية الغيل للبنات على أداء الطلاب والطالبات لاختبارات الفصل الأول عن بعد عبر منصة مدرستي .

وقام المساعدون والمشرفون والمشرفات بتعليم الأفلاج بجولات ميدانية طيلة الأسبوع المنقضي ومطلع هذا الأسبوع لمتابعة سير الاختبارات ومراحل تصحيح ورصد درجات المواد الدراسية في نظام نور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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