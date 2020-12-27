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"تعليم الرياض" تحقّق المستوى الذهبي في المشروع الوطني للتطوع خلال "كورونا"

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"تعليم الرياض" تحقّق المستوى الذهبي في المشروع الوطني للتطوع خلال "كورونا" "تعليم الرياض" تحقّق المستوى الذهبي في المشروع الوطني للتطوع خلال "كورونا"
"الوهيبي": قدّمنا عدداً من المبادرات خلال الجائحة اتساقاً مع نهج المملكة ورؤية 2030

حقّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المستوى الذهبي على مستوى المملكة في المشروع الوطني للتطوع في وزارة التعليم خلال جائحة كورونا.

وتلقت الإدارة شهادة شكر وتقدير من مدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم على تحقيقها هذا الإنجاز؛ هنّأ فيها مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ ومنسوبي الإدارة الذين أسهموا في هذا الإنجاز.

من جهته، بيّن الوهيبي؛ أن الإدارة خلال جائحة كورونا قامت بعديد من المبادرات التطوعية استشعاراً منها بقيمة التطوع وأثره الكبير في المجتمع واتساقاً مع نهج المملكة العربية في دعم التطوع من خلال رؤية 2030.

ونوّه الوهيبي؛ بجهود وزارة التعليم في مجالات التطوع، وقال: "أخذت وزارة التعليم على عاتقها رسالة التطوع من خلال تقديم المبادرات ومنح فرص التطوع للطلاب والطالبات حتى رسخت قيمة ومفهوم العمل التطوعي في نفوسهم، لافتاً إلى أن إدارة التعليم في منطقة الرياض هي امتدادٌ لمشروع وزارة التعليم في هذا المجال، حيث قدمت الإدارة عدداً من البرامج التدريبية والمبادرات التطوعية، وشكّلت لذلك اللجان المعنية بالعمل التطوعي، كما أنشأت منصة للعمل التطوعي التي تحتضن الآن أكثر من 48 ألف متطوع ومتطوعة، وقدّمت 160 برنامجاً تطوعياً للبنين والبنات، حضرها 230 ألف مستفيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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